РИАМО - 17 июл. К социальной программе «Московское долголетие» с марта текущего года уже присоединилось порядка 115 тысяч столичных пенсионеров, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме министр правительства столицы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«С 1 марта программа («Московское долголетие» - ред.) начала работать. Программа имеет огромный успех в городе, сегодня уже 115 тысяч представителей старшего поколения являются участниками программы», – сказал Петросян.

Он отметил, что каждую неделю количество участников программы «Московское долголетие» становится все больше.

«Программа включает в себя физическую подготовку, образование, прикладное искусство, танцы, пение, рисование, скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность», – добавил Петросян.

«Московское долголетие» – проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, желающих реализовать себя. Участники проекта могут заниматься спортом, ходить в творческие кружки, учить языки и многое другое. Все занятия абсолютно бесплатны и проходят в каждом районе города. Записаться в интересную секцию можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.