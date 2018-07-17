РИАМО - 17 июл. В Ивантеевском дендропарке в Подмосковье проводят удаление сухостойных и аварийных деревьев, к настоящему времени с территории парка вывезли уже около 700 единиц сухостоя и бурелома, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В Ивантеевском дендропарке приступили к очистке территории от поваленных, сухих и заболевших деревьев. На территории в 13 гектаров специалисты ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» (Рослезхоз) пометили 1,3 тысячи опасных и аварийных деревьев, предназначенных к удалению с территории парка. За месяц работы вывезли более 700 единиц сухостоя, ветровала и бурелома», – отмечается в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил, что работы по удалению сухостоя являются необходимой профилактикой заражения уникальных деревьев дендропарка вредителями и болезнями, а удаление сухостоя и ветровала – обязательная мера пожарной безопасности.

«В противопожарный сезон очень важно ликвидировать любые возможности появления возгораний и распространения пожаров, какими является сухостой. Дендропарк находится в городской черте, и при пожаре могут пострадать жилые кварталы, находящиеся рядом с ним. Ветровал, сломленные или поваленные деревья, образуют пустоты и прогалины в посадках, что, в свою очередь, угрожает дальнейшим падением деревьев в случае повторных ветров», – пояснил министр.

Он добавил, что работу по удалению аварийных деревьев планируют завершить к сентябрю.

Лесопитомник в Ивантеевке основан в 1933 году. Его задачей было вывести новые особи гибридных деревьев, устойчивые к нашему климату, высокопродуктивные и долговечные, которые можно использовать для озеленения. В 1936 заложили дендропарк экзотических и редких растений, который спроектировал знаменитый академик-селекционер Александр Яблоков. До войны там собрали более тысячи видов растений из Америки, Европы, Японии, Китая, Сибири, Дальнего Востока. Сейчас здесь представлены около 170 видов деревьев и кустарников, среди которых 27 занесены в Госреестр страны – это тополя, лещина, пихты, ели, ивы от Яблокова и его учеников и последователей.

В питомнике вывели особые осины, гибриды сирени и тополей, фундука и пихты. Сорт пихты «Пушкинская оригинальная» был специально выведен для нашей полосы и прекрасно переносит морозы и засуху. В лесопитомнике 200 взрослых деревьев, отличающихся мощностью и шикарной пирамидальной кроной. Санитарные работы в дендропарке также включают меры по обработке пихт специальным составом, предотвращающим заражение древесными вредителями.

Сотрудники лесопитомника также высадили более 3 тысяч юных пихт, которые ждут своих хозяев.