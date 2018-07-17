РИАМО - 17 июл. Объем кредитования предпринимателей Москвы, привлеченного благодаря гарантийной поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), в первом полугодии 2018 года увеличился почти вдвое и составил около 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Экономического комплекса правительства столицы.

«Столичные предприниматели привлекли 11 миллиардов рублей кредитов в январе-июне текущего (2018 года – ред.) года благодаря программе государственной гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Эта сумма практически вдвое превышает показатель за аналогичный период 2017 года», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва успешно решает задачу, которую в «майских указах» поставил президент – расширить доступ малым и средним предприятиям к источникам финансирования для увеличения их вклада в экономику. В частности, речь идет о кредитовании и гарантийной поддержке.

«По объему выделенных средств Москва занимает более трети всего объема совокупной гарантийной поддержки по стране», – дополнила вице-мэр.

За первые шесть месяцев 2018 года объем поручительств фонда, выданных субъектам МСП, составил 6,6 миллиарда рублей, что тоже почти в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Из этих поручительств 46% было выдано микропредприятиям, 48% получили малые, остальное − средние предприятия. При этом наибольший объем пришелся на торговлю − 60%, на производство и инновации – 13%, на строительство – 9%, еще 18% пришлись на другие направления.

Всего с момента запуска программы государственной гарантийной поддержки малый бизнес Москвы получил свыше 125 миллиардов рублей кредитов и гарантий. Заявку на поручительство предприниматели могут подать как в ФСКМБМ, так и в Центрах услуг для бизнеса в столичных округах.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) учрежден правительством столицы и действует под эгидой столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. При капитале в 9,6 миллиарда рублей в портфеле фонда более 1,3 тысячи действующих договоров-поручительства на 17,1 миллиарда рублей, под которые банки выдали МСП 31,3 миллиарда рублей.