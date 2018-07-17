РИАМО - 17 июл. На благоустроенных улицах столицы примерно на 14% вырос пешеходный поток, также стало больше людей, передвигающихся на велосипедах, сообщила во вторник на Московском урбанистическом форуме старший аналитик центра городских исследований «Сколково» Елена Короткова.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

«Мы замерили пешеходные потоки за определенный период до начала ремонта и после. И мы выяснили, что по нашим улицам, в сравнении с 2015 годом, (поток – ред.) вырос примерно на 14%. Естественно, что основной прирост по выходным и популярным улицам. Например, на Арбате прирост 105%», - сказала Короткова.

Она добавила, что после благоустройства также выросло количество публикуемых в Сети фотографий с этими улицами. Кроме того, увеличилось количество людей, передвигающихся по улице на сегвеях и велосипедах, что говорит о хорошо организованных велосипедных зонах.

В Москве за последние четыре года создали свыше 300 прогулочных улиц, чья общая протяженность составляет более 300 километров.