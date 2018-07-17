РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 июл. Школьница Алина Скрипкина из подмосковных Котельников набрала 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по русскому языку, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«По итогам прохождения ЕГЭ все выпускники общеобразовательных учреждений городского округа Котельники успешно подтвердили освоение школьной программы. Сто баллов по русскому языку набрала Алина Скрипкина из школы №1», – говорится в сообщении.

Также отличились Мария Красникова (95 баллов по обществознанию), Полина Каштанова (90 баллов по английскому языку,) Карина Ирицян (92 балла по обществознанию) из школы №2. Лучший результат по химии у Александры Нехорошевой из школы №3 – 92 балла, а Мария Филиппова набрала 90 баллов по литературе.