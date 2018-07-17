РИАМО - 17 июл. Фестиваль «Дорога добрых дел» в Подмосковье будут развивать, в том числе его театральную сферу, сообщила журналистам во вторник член общественной палаты Московской области, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Очень много социальных проектов рождается и поддерживается в Подмосковье. Я благодарна, что на подмосковной земле родился такой фестиваль «Дорога добрых дел», это не просто благотворительность, тут есть все, у нас все стили и все жанры. И «Дорогу добрых дел» будем развивать уже более обширно, не только на музыку обращать внимание, и театральную сферу мы разовьем с (актером – ред.) Константином Хабенским в Подмосковье», - сказала Кормухина.

Она уточнила, что в Подмосковье очень творческая и молодежная атмосфера.

«Я с разными волонтерами дружу и сотрудничаю, и самые молодежные тусовки в Подмосковье, самые креативные, решительные, они берутся за такие проекты, за которые мало кто берется, например, трудные подростки, больные дети - Подмосковье этому уделяет очень большое внимание», - отметила Кормухина.

Музыкальный фестиваль «Дорога добрых дел» изначально задумывался как фестиваль для волонтеров, который со временем перерос в настоящее благотворительное движение – «Движение добрых дел», которое работает с такими известными благотворительными организациями, как фонд Чулпан Хаматовой, и многими другими. Соответственно, все средства, собранные на фестивале, направляются на различные благотворительные проекты.