РИАМО - 17 июл. Домодедовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Шухрата Караева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Суд установил, что Караев передал сотруднику полиции УМВД России по городскому округу Домодедово взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда РФ)», – говорится в сообщении.

После передачи денежных средств взяткодатель был задержан.

Приговором суда Караеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.