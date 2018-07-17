РИАМО – 17 июл. С нового учебного года в Москве планируют апробировать пилотный проект, в рамках которого столичные школы оборудуют системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов», – сказал во вторник руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума-2018.

Он добавил, что пилотный проект запустят в столичных школах с нового учебного года.

«Если «пилот» докажет свою жизнеспособность, тогда будем думать о его распространении», – добавил он.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.