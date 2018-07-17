РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В роддоме Подольска 19 июля проведут День открытых дверей для будущих мам, в ходе мероприятия им расскажут об инновациях и ответят на все вопросы, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский роддом приглашает будущих мам, девушек и женщин на день открытых дверей, который пройдет 19 июля в конференц-зале. В рамках мероприятия выступят с докладом о возможностях и достижениях родильного дома заведующие родильного, гинекологического и детского отделений, а также детской реанимации и женской консультации. Все желающие смогут познакомиться с врачами, подробно узнать об инновациях, внедренных за последний год, ведении беременности и многом другом», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе мероприятия все желающие смогут задать свои вопросы. Начнется мероприятие в 14:00, вход свободный.