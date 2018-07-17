РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Почти 90 ребят из России, Белоруссии и Болгарии приехали на международный форум, который стартовал в подмосковном Красногорске во вторник, сообщила заместитель начальника управления образования администрации горокруга Ольга Кравец.

«Сегодня (17 июля – ред.) в школе «Мир знаний» мы открыли традиционную международную смену-форум. В ней принимают участие 55 ребят из Красногорска и 34 гостя из городов-побратимов Сливница (Болгария), Кореличи (Белоруссия) и Евпатория (Крым)», – сказала Кравец.

Она уточнила, что ребята из Крыма впервые принимают участие в смене-форуме, договор о побратимстве между Красногорском и Евпаторией был заключен в 2016 году.

«Главная цель смены-форума – поддержание добрых отношений между городами. Ребята получают возможность пообщаться, больше узнать о культуре и традициях других народов», – пояснила Кравец.

Она уточнила, что юные жители Красногорска также посещают города-побратимы.

«Сегодня красногорская делегация вернулась из Туккумса (Латвия). В Сливнице находятся юнармейцы из школ №№2 и 15. Педагогический отряд городского лагеря «Сказочный» готовится к отъезду в Кореличи», – уточнила Кравец.

Член общественной палаты Красногорска, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным вопросам Максим Никитин добавил, что молодежным обменам в Красногорске уже 19 лет.

«Молодым очень важно научиться понимать друг друга, даже если говорят на разных языках», – подчеркнул Никитин.