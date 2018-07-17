РИАМО - 17 июл. Спорт в Подмосковье за несколько лет шагнул вперед, ему уделяется большое внимание, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Александр Легков.

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Московская область сильно изменилась, что касается спорта. Очень много делается в этом направлении. Хоккей, футбол, бассейны, лыжные гонки, все развивается. Да, нужно еще больше этому уделять внимание», - сказал Легков.

В свою очередь 13‑кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР по подводному плаванию Шаварш Карапетян рассказал, что в Красногорске построили много спортивных объектов.

«Так как я из Красногорска, весь Красногорск окружен спортплощадками, бассейнами, баскетбольными, волейбольными, создана команда футболистов. Я вижу, что Подмосковье изменилось - насущные проблемы решаются, сам все время пишу письма о восстановлении спортплощадок», — подчеркнул Карапетян.

В свою очередь зампред комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Ирина Слуцкая отметила активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Построено более 100 ФОКов, это колоссальный шаг вперед», - подчеркнула Слуцкая.

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев - выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.