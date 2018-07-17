РИАМО - 17 июл. В Лефортовский районный суд Москвы поступили материалы на арест бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Александра Дрыманова, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«В Лефортовский суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290, частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рассмотрение материалов начнется в ближайшее время.

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании Дрыманова сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода он был утвержден в должности указом президента. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец). Дрыманов проходил по делу как свидетель.