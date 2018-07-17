РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Российскую кинокартину «Прощаться не будем» покажут на открытии летнего кинотеатра в Королеве 1 сентября в День города, кроме того, планируется торжественно открыть центральный парк, обновленную площадь перед Центральным домом культуры имени Калинина и стадион «Вымпел», сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Во вторник в Королеве прошло очередное выездное заседание совета по паркам, в котором приняли участие члены общественной палаты, историки, краеведы, сотрудники городской администрации.

«Летний кинотеатр, где мы планируем показывать фильмы, проводить лекции, устраивать выступления творческих коллективов, мы откроем 1 сентября в 19:00. В этот день состоится показ фильма «Прощаться не будем» с участием актера Андрея Мерзликина», – сказал Копцик.

В парке рядом с летним кинотеатром будут установлены столы для тенниса и организована зона для игр в шашки и шахматы. Появится зона буккроссинга. Детский кирпичный городок реконструируют, он станет безопасным для посещения. В парке появятся аллея новобрачных и сиреневый сад для прогулок.

В центральном парке после реконструкции появятся различные зоны отдыха, от спокойных и тихих уголков, до точек с аттракционами и местами для катания на роликах. Будет зона Wi-Fi, веревочный парк. Вместо старого летнего кинотеатра, который невозможно восстановить, появится скалодром, а на центральной аллее будут установлены экспонаты, посвященные космосу. Также в парке установят фигуры-навигаторы и беседки.

С сентября текущего года в парке появится охрана, также определят часы работы и установят санитарные дни, когда парк будет закрыт для посещения.