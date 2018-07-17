РИАМО - 17 июл. Московские спасатели вытащили из реки Десна тонущую женщину в сильном алкогольном опьянении, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Спасена женщина из реки Десна в районе ТиНАО. Гражданка 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения была замечена спасателями в 30 метрах от берега. Женщина тяжело плыла и периодически уходила под воду», – сказал собеседник агентства.

Спасатели подошли на мотолодке, достали пострадавшую из воды и доставили ее на подвижной спасательный пост, добавил он.

Для женщины оперативно вызвали скорую помощь и наряд полиции, заключил сотрудник пресс-службы.