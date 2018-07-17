РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июл. Десять многодетных семей из подмосковного Дзержинского получат земельные участки в деревне Раменского района, глава горокруга Виталий Панаморенко подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«С 2015 года мы выдаем земельные участки нашим многодетным семьям. Ранее участки были выделены в Шатуре и Озерах – городе-побратиме. В этот раз мы обратились в региональное правительство, и министерство имущественных отношений нашло землю в деревне Кузнецово Раменского района, где нам предоставили 60 участков. На основании полученных постановлений многодетные семьи получат в собственность участки площадью 10 соток. Я думаю, что это хороший фундамент для наших семей», – сказал Панаморенко.

Программа по предоставлению земли в собственность многодетным семьям, проживающих в Дзержинском, действует не первый год. Порядка 50 многодетных семей города уже обеспечены земельными участками. Реализация программы будет продолжена.