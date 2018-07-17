РИАМО - 17 июл. Беременной женщине с тяжелой патологией сделали экстренное кесарево сечение в центре материнства и детства в подмосковном Сергиевом Посаде, женщина уже находится дома, а недоношенного ребенка успешно выхаживают врачи медучреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Как пояснил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в областной центр материнства и детства в Сергиевом Посаде поступила женщина на 26-27-й неделе беременности. У нее были диагностированы преэклампсия - заболевание, сопровождающееся тяжелыми расстройствами функции почек, сердца, сосудов и структур головного мозга, а также отслойка плаценты. При этом ранее в женской консультации женщина не наблюдалась. Пациентке требовалась срочная операция.
За последние три года в Московской области добились снижения младенческой смертности почти в два раза. В Подмосковье этот показатель составляет 3,7 промилле, что соответствует уровню Швейцарии.
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