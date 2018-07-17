РИАМО - 17 июл. Беременной женщине с тяжелой патологией сделали экстренное кесарево сечение в центре материнства и детства в подмосковном Сергиевом Посаде, женщина уже находится дома, а недоношенного ребенка успешно выхаживают врачи медучреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Как пояснил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в областной центр материнства и детства в Сергиевом Посаде поступила женщина на 26-27-й неделе беременности. У нее были диагностированы преэклампсия - заболевание, сопровождающееся тяжелыми расстройствами функции почек, сердца, сосудов и структур головного мозга, а также отслойка плаценты. При этом ранее в женской консультации женщина не наблюдалась. Пациентке требовалась срочная операция.

«Врачи центра провели беременной женщине экстренное кесарево сечение. Благодаря профессионализму медиков, операция прошла успешно. Ребенок появился на свет весом 990 граммов. Жизни и здоровью матери ничего не угрожает, она уже находится дома. А малыш продолжает лечение в центре с положительной динамикой», - сказал Марков.

За последние три года в Московской области добились снижения младенческой смертности почти в два раза. В Подмосковье этот показатель составляет 3,7 промилле, что соответствует уровню Швейцарии.