РИАМО - 17 июл. Около 70% пользователей электросамокатов используют московский сервис «Делисамокат» для поездок на работу, сообщил журналистам во вторник на Московском урбанистическом форуме генеральный директор службы каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев.

«Мы видим, что 70% самокатов используется в рамках бизнес необходимости, то есть люди реально решают свою транспортную потребность. Остальные 30% пользуются для развлекательных целей. Люди берут (электросамокат - ред.) на час или на неделю для того, чтобы покататься на зеленых территориях города», – сказал Сысоев.

Он отметил, что в период чемпионата мира по футболу-2018 электросамокатами воспользовалось большое количество иностранных туристов.

«Электросамокат можно забронировать через мобильное приложение, после чего прийти и получить его», – добавил Сысоев.

Аренда электросамокатов «Делисамокат» был запущен 18 мая 2018 года. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей, а количество поездок приближается к 20 тысячам.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.