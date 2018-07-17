РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Во вторник в поселке Железнодорожный Подольска почти 40 человек выстроили слово «Мир» в рамках флешмоба «Нет террору!», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Сотрудники филиала дома культуры «Надежда» в поселке Железнодорожный во вторник провели акцию, посвященную противодействию терроризму. В мероприятии приняли участие воспитанники дома культуры, детского сада №20 «Веснушки», жители поселка.

«Флешмоб «Нет террору!» проходил (17 июля – ред.) на площадке у нашего филиала сельского дома культуры. Так как погода радует, а дети хотят поиграть на улице, мы решили, что не стоит рассказывать о вреде терроризма в четырех стенах и выбрали формат, который наиболее будет интересен маленьким жителям. Мы выдали участникам воздушные шары в цветах российского флага и выстроили из них слово «Мир». Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек», – сказала одна из организаторов мероприятия Галина Филиппова.

Она добавила, что в ходе акции детям рассказали об опасностях и вреде терроризма, а также о правилах поведения в общественных местах. В частности, сотрудники пояснили, что нельзя трогать бесхозные предметы и рассказали, как следует себя вести при их обнаружении.