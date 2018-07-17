РИАМО - 17 июл. В Подмосковье активно развивается система здравоохранения, и основным приоритетом остается создание условий для врачей, регион также улучшил статистику по сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил во вторник на встрече с лидерами общественного мнения кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас главный вызов - это врачи, количество врачей, условия работы для врачей - наша приоритетная задача», - сказал Воробьев.

Он также добавил, что Подмосковье ежегодно инвестирует в систему здравоохранения порядка 176 миллиардов рублей.

«Если раньше по сердечно-сосудистым заболеваниям мы из 84 субъектов были на 67 месте, то благодаря инвестициям в здравоохранение, в центры, во врачей мы сегодня находимся на очень достойном месте. За это время спасены десятки тысяч жизней», - отметил Воробьев.

Всего в отрасли здравоохранения в регионе работают около 117,5 тысяч человек. С 2013 по 2017 год на работу в Подмосковье устроили еще почти 5 тысяч врачей.

С апреля 2018-го подмосковные врачи общей практики, участковые педиатры и терапевты получают ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей. Для получения данной надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1,7 тысячи взрослых, для педиатров - 800 детей. Кроме того, медработник должен выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, низкие показатели смертности, отсутствие обоснованных жалоб и другие.

Доплату уже получают 645 педиатров, 782 терапевта, 153 врача общей практики. Всего — 1580 специалистов.

Помимо этого, с 1 сентября будут повышены зарплаты врачам и среднему медперсоналу.

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев - выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.