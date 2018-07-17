РИАМО - 17 июл. Власти Подмосковья стараются решать свои проблемы системно, сообщила журналистам во вторник председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Не могу сказать, что не стало проблем у Подмосковья, но основные проблемы Подмосковье начало решать системно, не хаотически, не бегом, а системно», - сказала Юденич.

В свою очередь член общественной палаты Московской области, ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ, главный редактор радиостанции «Столица ФМ» Роман Бабаян также подчеркнул, что предстоит еще много работы.

«Мы долго работаем вместе, слишком много было проблем, с которыми мы столкнулись на старте нашей работы, кое-что удалось сделать, очень много вещей, которые сделать еще предстоит. Но настрой боевой», - отметил Бабаян.

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев - выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.