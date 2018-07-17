РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В подмосковных Люберцах в ходе личного приема глава муниципалитета Владимир Ружицкий поручил своим заместителям проверить информацию о том, что в детском саду «Ласточка» воспитатели замучили котят, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава городского округа 16 июля провел личный прием граждан. На мероприятие пришли жительницы и рассказали, что в частном детском саду «Ласточка» на Октябрьском проспекте воспитатели якобы замучили котят.

«Их держали в мешке на территории (детского сада – ред.), котята кричали, все слышали вокруг. Просим проверить эту информацию. Она порочит детское дошкольное учреждение», – сказала одна из обратившихся.

Глава поручил проверить эту информацию начальнику управления образования городского округа Виктории Бунтиной.

«С этим надо обязательно разобраться», – подчеркнул Ружицкий.