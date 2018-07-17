РИАМО – 17 июл. Премьера обновленной Lada Granta состоится в конце августа текущего года на Московском международном автосалоне, передает Федеральное агентство новостей.

«Новый седан получил X-образный дизайн, в котором сегодня выпускается кроссовер Xray и семейство Lada Vesta. На данный момент неизвестно, какой будет стоимость обновленного автомобиля», – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, указанная модель также получит кросс-версию и вариант «универсал».

По итогам первого полугодия 2018 года Granta стала третьей по популярности моделью российского рынка новых автомобилей после Kia Rio и Lada Vesta.