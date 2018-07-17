РИАМО - 17 июл. Анализ по решению проблемы застройщика Urban Group проводят в Подмосковье, в его рамках будут приняты дальнейшие решения по строительству объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все дома будут достроены без исключения, плюс Московская область будет достраивать объекты социального назначения — детские сады, школы. Сейчас мы делаем анализ, что избыточно – убрать, что не начинали строить – строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Девятого июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене. В рамках конкурсного производства возобновится строительство объектов Urban Group.

Ранее началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков группы компаний Urban Group для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. В Подмосковье организованы специализированные центры для приема документов у дольщиков.