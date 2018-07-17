РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В подмосковном Подольске представители местной администрации и ГБУ МО «Мосавтодор» провели рейд по проблемным дорогам, по их оценкам состояние дорожного полотна улучшилось на 95%, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

Сотрудники администрации муниципалитета, ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядная организация проинспектировали участки дорог, по которым были выявлены замечания в конце июня. Они отметили, что качество содержания региональных дорог в округе улучшилось, замечания РУАД «Домодедовский» ГБУ МО «Мосавтодор» устранил на 95%.

«Специалисты подрядной организации выполнили комплекс работ по содержанию Юбилейной площади: ямочный ремонт, покос растительности, ликвидацию несанкционированной рекламы и покраску автобусных павильонов, начали регулярно убирать и вывозить мусор. Кроме того, до конца текущего (2018 года – ред.) года на данном участке планируется обустройство двух посадочных площадок с заменой автопавильонов», – говорится в сообщении.

По словам начальника РУАД «Домодедовский» ГБУ МО «Мосавтодор» Игоря Мясоедова, за две недели подрядчики возглавляемой им организации выполнили значительный объем работ. В частности, на Южном обходе Подольска восстановили металлическое барьерное ограждение общей протяженностью около 500 метров, на Старосимферопольском шоссе – 150 метров тросового ограждения.

«До конца этой недели восстановят решетки дождеприемных колодцев на Южном обходе Подольска. Также решено установить дополнительно металлическое барьерное ограждение на двух технологических съездах на Южном обходе Подольска, в местах несанкционированного сброса мусора протяженностью 300 метров», – добавил Мясоедов.

В Подольске выработали алгоритм взаимодействия по выявлению и оперативному устранению замечаний, касающихся содержания региональных дорог. Еженедельно администрация округа составляет перечень недочетов и передает их в Мосавтодор, который направляет их подрядной организации для устранения.