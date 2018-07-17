РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июл. Новый асфальт площадью более 7,5 тысячи квадратных метров на улице 14 линия в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе уложат к 23 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы стараемся быстрее закончить все работы, пока стоит хорошая погода. Жители микрорайона Никольско-Архангельский довольны, с нетерпением ждут новую дорогу. Укладку асфальта на улице 14 линия мы планируем завершить 23 июля. Сейчас работы выполнены на 70%», – сказал заместитель директора по ремонту и строительству автомобильных дорог компании «Стар-групп» Денис Привалов.

Он добавил, что дорогу ремонтируют 20 рабочих и около 20 единиц техники – 15 самосвалов, 2 катка, асфальтоукладчик и автогудронатор.

На сегодняшний день в Балашихе отремонтировано 16 участков дорог. Среди них улица Черняховского, Вересаевская, Советская, Ново-Салтыковская, Чехова и Лесная в микрорайоне Салтыковка.

Всего в Балашихе в 2018 году будут отремонтированы 53 улицы, 40 из них находятся в частном секторе. С 2014 года в Балашихе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева было отремонтировано 130 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 120 километров.