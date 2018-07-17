РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июл. Врачи детской поликлиники №7 на улице Свердлова в Балашихе получили губернаторскую надбавку к основной заработной плате, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Детская поликлиника №7 работает с 1988 года. Ежедневно здесь принимают на осмотр детей участковые педиатры, хирург-ортопед, невролог, окулист и другие специалисты. Летом в отпускной период работают 10 врачей, включая в филиалах поликлиники на улице Трубецкой и в микрорайоне Гагарина.

«В этом году (2018 году – ред.) благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву зарплату ощутимо повысили. Наши врачи уже получили эту надбавку – примерно в полтора-два раза (на 32 тысячи больше – ред.) больше, чем было. Это позволит привлечь новых молодых специалистов, которых не хватает в здравоохранении», – сказала исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой №7 Абиат Кадиева.

Она добавила, что хорошая заработная плата является мотивацией для студентов медицинских вузов работать по специальности.

Участковый педиатр детской поликлиники №7 Анна Трещоткина рассказала, что зарплату ей повысили на 60-70%.

«Педиатр – мое призвание. Нравится видеть результат, когда ребенок выздоравливает. Прием идет три часа. Детей по записи должно быть 18 человек, но в день выходит 40-45 человек. Из-за нехватки педиатров приходится трудиться в полторы смены. Такое повышение заработной платы позволит решить давнюю проблему нехватки специалистов», – отметила Трещоткина.