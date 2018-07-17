РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске ГБУ МО «Мосавтодор» отремонтировало неровное дорожное полотно на Южном обходе при выезде на Симферопольское шоссе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что на участке выезда с Южного обхода в сторону Симферопольского шоссе правая полоса эстакады очень сильно разрушена, на ней много неровностей. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог рассмотрело обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги Южный обход Подольска.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту автомобильной дороги Южный обход города Подольска на участке Южный обход выполнены», – сказал начальник управления Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».