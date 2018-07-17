РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Житель подмосковного Подольска пожаловался на собак на территории городской клинической больницы, которые слишком громко лают по ночам, и попросил убрать их, администрация горокруга отказалась на основании того, что на них не распространяется закон о тишине, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель дома на улице Веллинга, 11, пожаловался, что по ночам собаки выходят с территории Подольской городской клинической больницы и лают, мешая спать жителям. По его мнению, тем самым, нарушается закон о тишине в Московской области. Он попросил принять срочные меры и увезти животных в другое место. Администрация горокруга рассмотрела обращение по вопросу отлова бездомных собак.

«В результате выезда на улицу Веллинга, 11, установили наличие шести безнадзорных животных. Все они имеют бирки, вакцинированы и стерилизованы. В связи с отсутствием ветеринарных и социальных показаний повторному отлову данные животные не подлежат. Закон Московской области от 7 марта 2014 года «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» не распространяется на животных», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Постановлением правительства Московской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями в области обращения с безнадзорными животными предусмотрено, что органы местного самоуправления осуществляют отлов безнадзорных животных, оказание им ветеринарных услуг в том числе идентификацию, или чипирование, и их содержание. По истечении предусмотренного данным постановлением срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания.