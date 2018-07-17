РИАМО - 17 июл. Победители всероссийского этапа корпоративной спартакиады «Почты России», который состоится 18 июля, получат бесплатные путевки в пансионат на Черном море, а также медали, дипломы и подарки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На стадионе «Буревестник» в Москве 18 июля пройдет всероссийский этап корпоративной спартакиады «Почты России». В нем примут участие более 260 сотрудников предприятия – победители макрорегиональных этапов состязания. Почтовики будут соревноваться в командных видах спорта: мини-футболе, волейболе и беге-эстафете, а также в индивидуальных дисциплинах: настольном теннисе, беге на 100 и тысячу метров, гиревом спорте и мультиспорте (комплекс упражнений ГТО). В ряде дисциплин (настольный теннис, бег на 100 метров, бег на 1 тысячу метров и мультиспорт) предусмотрен как мужской, так и женский зачет.

«Победители получат возможность бесплатного отдыха в пансионате «Почтовик» (Геленджик), а также будут награждены медалями, дипломами и подарками. Лучшая команда макрорегиона в общекомандном первенстве будет награждена переходящим кубком», - отмечается в сообщении.

Планируется, что Почтовая спартакиада будет проводиться ежегодно. Целью соревнований является привлечение внимания к здоровому образу жизни, формирование командного духа и поддержание корпоративной культуры.

«Мы рады, что в коллективе «Почты России» трудится много людей, объединенных стремлением к здоровому образу жизни и спортивным достижениям. Регулярные занятия любимыми видами спорта и участие в Почтовой спартакиаде объединяют коллектив. Воля к победе мотивирует и на соревнованиях, и на рабочем месте, где мы также стремимся к лучшим результатам», - сказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.