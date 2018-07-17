РИАМО - 17 июл. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании торгового центра на площади 750 квадратных метров в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 14:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Солнечногорский район, улица Крестьянская, дом 8. Согласно данным открытых источников, по адресу находится торгово-развлекательный комплекс «Солнечногорский пассаж».

«В 15:00 – локализация на площади 750 квадратных метров. В 16:28 – ликвидация открытого горения. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. Повышенный ранг пожара не объявлялся. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 30 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС: девять человек и три единицы техники.