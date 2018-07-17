РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 июл. В подмосковных Котельниках планируют благоустроить тротуар от Дзержинского шоссе в сторону 2-го Покровского проезда, сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков в своем аккаунте в Instagram.

Во вторник Булгаков провел осмотр территории на 2-ом Покровском проезде совместно с сотрудниками администрации.

«По итогам (осмотра – ред.) определили, что необходимо проработать вопрос с собственником о благоустройстве тротуара от Дзержинского шоссе в сторону 2-го Покровского проезда. Также нужно привести в порядок пешеходную дорожку в сквере напротив «Русских газонов»», – написал Булгаков.

Он добавил, что остался недоволен состоянием прилегающей территорий вблизи площадки для выгула собак на 2-ом Покровском проезде, а также под линиями электропередач вдоль проезда.

«Наводить порядок будем на территории всего города», – заключил Булгаков.