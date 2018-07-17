РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Ученик спортивной адаптивной школы «Наш мир» в Королеве Юрий Лящук принял участие в чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых) и стал чемпионом России в метании диска, сообщила «РИАМО в Королеве» директор школы Юлия Ухарева.

Чемпионат по легкой атлетике (спорт слепых) проходит в Челябинске с 16 по 19 июля.

«Результат на сегодняшний день: Лящук Юрий – трехкратный чемпион России в метании диска», – сказала Ухарева.

Спортсмены школы «Наш Мир» Лящук Юрий и Домбровский Григорий выступают в составе сборной России, а на чемпионате в Челябинске представляют Московскую область.