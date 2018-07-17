РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Жители Королева с 9 по 15 июля оставили на портале «Добродел» 1287 заявок, из которых почти восемь тысяч уже решены, сообщила замруководителя городской администрации Светлана Викулова.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание с участием руководителя городской администрации Юрия Копцика. Участники обсудили подготовку города к отопительному сезону, работу управляющих компаний и подвели итоги работы портала «Добродел» за неделю.

«В топ проблем на неделе попали ненадлежащая уборка подъездов и лифтов – 72 заявки, нарушения правил уборки придомовых территорий – 33 заявки, разрушение тротуаров и неисправность электрооборудования в местах общего пользования – по 15 заявок», – сказала Викулова.

Помимо этого, было получено два обращения об отсутствии холодной воды в многоквартирных домах и три обращения по поводу размещенных в городе объявлений о продаже наркотиков.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. На данный момент на портале «Добродел» зарегистрировано 16 680 жителей Королева.