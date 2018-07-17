РИАМО (ЛИКИНО-ДУЛЕВО) – 17 июл. Служба и крестный ход прошли в Гуслицком Спасо-Преображенском мужском монастыре городского округа Ликино-Дулево во вторник, в столетнюю годовщину расстрела царской семьи Романовых, сообщается на сайте городского округа Ликино-Дулево.

В ночь на 17 июля 1918 года, 100 лет назад, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их пятеро детей и четверо слуг.

«В честь памятной даты 17 июля в Гуслицком Спасо-Преображенском мужском монастыре Куровского городского округа прошло богослужение. Собравшиеся почтили память святых крестным ходом», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в 2000 году произошла канонизация царской семьи. Романовы были причислены к лику святых за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.