РИАМО - 17 июл. Столица намерена положительно закончить финансовый год, основные экономические показатели Москвы сохраняют положительную динамику, сообщил РИАМО во вторник в кулуарах Московского урбанистического форума - 2018 руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

«Стабильно положительная динамика в основных экономических показателях. Это касается и доходов бюджета, которые являются зеркалом в развитии экономики города. Стабильно растут поступления от налога на доходы физических лиц, прирост более 10% с начала года относительно показателя предыдущего года. Сохраняются на уровне прошлого года при том, что он был очень успешным, поступления по налогу на прибыль организаций; растут поступления от налогов, которые мы получаем в виде патентов для индивидуальных предпринимателей - рост составляет более 20%», - сказал Ефимов.

Он добавил, что динамика в развитии экономики города положительная, все ключевые показатели растут.

«У нас есть уверенность, что текущий финансовый год мы закончим положительно, бюджет будет исполнен», - отметил Ефимов.