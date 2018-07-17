РИАМО - 17 июл. Количество индивидуальных предпринимателей в столице увеличилось на 13% с начала 2018 года, сообщил РИАМО во вторник в кулуарах Московского урбанистического форума - 2018 министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

«Если брать текущий год, то количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей относительно аналогичного периода прошлого года - плюс 13%, около 30 тысяч новых предпринимателей, которые решили заняться бизнесом», - сказал Ефимов.

Он добавил, что одним из основных факторов, стимулирующих рост количества индивидуальных предпринимателей, является упрощенная патентная система налогообложения.

«Мы также видим рост количества покупаемых патентов, где-то плюс 20%, сумма же, которую мы получаем в бюджет от поступления патентов, - (рост – ред.) более 20%. Констатируем постоянный рост интереса со стороны индивидуальных предпринимателей к экономике города, в первую очередь, это бытовые услуги, розничная торговля, предприятия общественного питания. Это зеркало того, что происходит в экономике в целом: растет потребительский спрос и растут доходы москвичей», - сказал Ефимов.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.