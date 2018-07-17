РИАМО - 17 июл. После проведения футбольного чемпионата мира столица готова к проведению летней Олимпиады, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

«После чемпионата мира нас уже невозможно ничем испугать. Если такое решение будет принято, проведем совершенно спокойно», - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о готовности Москвы принять летнюю Олимпиаду через 14 лет.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.