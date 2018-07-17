РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Директор МУ «Люберецкая ритуальная служба г.о. Люберцы» Родион Грошевик опроверг информацию о возгорании мусора на территории Старого кладбища.

Ранее очевидец сообщил, что во вторник около 12:00 на территории Старого Люберецкого кладбища за домом №13 на Инициативной улице загорелся мусор.

«Пожар был далеко от кладбища, территория погоста не пострадала. От забора кладбища до пожара было метров сто еще. И смежного забора с кладбищем тоже нет», – сообщил Грошевик «РИАМО в Люберцах».

По его словам, он лично принимал участие в тушении пожара.