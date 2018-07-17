РИАМО - 17 июл. Транспортно-пересадочные узлы позволят разгрузить столичные дороги на 7%, в городе планируют построить 251 ТПУ, сообщил во вторник в ходе Московского урбанистического форума заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

«На 7% снизится загруженность московских дорог благодаря реализации проектов ТПУ. Строительство транспортно-пересадочных узлов обеспечит комфортную и удобную пересадку между различными видами транспорта», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в столице предусмотрено создание 251 транспортно-пересадочного узла, в том числе 154 - в капитальном исполнении.