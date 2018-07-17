РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии застройщику дома на улице Кирова в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального законодательства на многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. Объект будет возведен на улице Кирова в городском округе Люберцы. Открыть продажи сможет ООО ИСК «Ареал»», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, жилой дом возводится в рамках строительства жилого комплекса «Twin House». Объект рассчитан на 293 квартиры, жилая площадь составит 19955 квадратных метров. Гарибян добавил, что имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект для привлечения денежных средств покупателей.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно быть судимостей. Также они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.