РИАМО - 17 июл. В подмосковных Мытищах управляющие компании отремонтировали уже 153 подъезда по программе губернатора «Мой Подъезд», работы идут с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это хороший результат, так как он составляет треть от годового плана ремонта подъездов. В этом году в Мытищах будет отремонтировано 457 подъездов. Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются муниципалитетами в ежедневном режиме», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов, из них 6,7 тысячи подъездов уже отремонтированы. С начала действия программы ремонт получили более 45,2 тысячи подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.

Масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» – это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями.

Участие в программе добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.