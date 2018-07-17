РИАМО - 17 июл. Цифровую стратегию Москвы «Умный город – 2030» планируют утвердить до конца 2018 года, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

«Стратегию и программу («Умный город – 2030» - ред.) мы хотим принять в этом году, это осень-зима», - сказал Ермолаев.

Он отметил, что цель стратегии «Умный город – 2030» - это улучшить качество жизни москвича, где машина позволит облегчить работу человека.

«Умный город – 2030» — это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей.

Документ разрабатывается департаментом информационных технологий столицы с привлечением экспертов и бизнес-сообщества.