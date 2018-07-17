РИАМО - 17 июл. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранные болельщики и туристы обращались за справками к сотрудникам транспортного комплекса, волонтерам, в колл-центр «Московский транспорт», помощь по вопросам столичного транспорта получили более 450 тысяч иностранных болельщиков и туристов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

К ЧМ для удобства иностранных гостей в метрополитене обновили более 60 тысяч элементов навигации, а также, по пожеланиям туристов, разместили еще более 2 тысяч временных указателей. На семь языков было адаптировано приложение «Метро Москвы», его установили на свои гаджеты более 30 тысяч иностранцев из разных стран. Специально к ЧМ на Едином транспортном портале на семи языках заработал раздел со всей самой полезной информацией о городском транспорте. На шести языках работал колл-центр «Московский транспорт», который принял 2,7 тысячи звонков от болельщиков из России и мира.

«Помогали болельщикам и англоговорящие сотрудники транспортного комплекса. Это более 400 кассиров метрополитена, специалисты стоек «Живое общение», более 200 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, более 100 волонтеров-сотрудников метро. За время чемпионата мира они помогли более 450 тысячам иностранных туристов», - отмечается в сообщении.

За время ЧМ иностранные болельщики забыли в транспорте 50 паспортов, все документы лично или через консульства и полицию вернули владельцам. Также за этот период в транспорте забыли почти 1,6 тысячи личных вещей, большая часть из них возвращена владельцам.

Продажи сувениров в метро во время ЧМ по футболу также возросли. Повышенным спросом у пассажиров пользовалась карта «Тройка» с футбольным дизайном: за время чемпионата пассажиры купили в кассах метро более 160 тысяч экземпляров карты - столько же людей поддерживали сборную России во время матча Россия – Хорватия на двух фанфестах в Москве. На втором месте по популярности – брелок «Тройка» с дизайном, посвященным чемпионату мира. Карта «Тройка» стала одним из главных сувениров для гостей ЧМ-2018.

По решению президента РФ Владимира Путина, до конца года иностранные гости смогут вернуться в Москву по Fan ID, без визы, чтобы еще раз посмотреть город.

«Мы ожидаем, что приезд туристов стимулирует рост экономики и рост доходов малого бизнеса», - заключается в сообщении.