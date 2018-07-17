РИАМО - 17 июл. Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) и Федеральный центр проектного финансирования (группа ВЭБ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и применение информационных технологий в области организации и обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Подписание договора состоялось в рамках Московского урбанистического форума. В рамках данного соглашения стороны будут обмениваться информацией, в том числе по потенциальным и перспективным направлениям деятельности, опыту реализации проектов и планируемым проектам, механизмам их реализации», – говорится в сообщении.

Кроме того, совместно будет произведена оценка возможности использования государственно-частного партнерства в рамках координации, организации и обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети в границах Москвы.

«Москва – крупнейший из городов России и Европы. У нас внедрена интеллектуальная транспортная система, благодаря которой снижается аварийность и растет пропускная способность дорог. Наработанная нами система с использованием «умных» технологий позволила успешно справиться с работой во время чемпионата мира по футболу», – сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

По его словам, группа ВЭБ – тот партнер, с которым ЦОДД сможет делиться опытом с другими городами, при этом экономить бюджетные средства за счет внедрения московской системы.

«Мы заинтересованы в рамках подготовки проектов в области развития инфраструктуры осуществлять трансферт компетенций и решений, накопленных правительством Москвы. Мы уверены, что накопленный ЦОДД опыт будет востребован во многих субъектах РФ при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года», – отметил генеральный директор Федерального центра проектного финансирования (группа ВЭБ) Дмитрий Твардовский.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.