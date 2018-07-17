РИАМО - 17 июл. Льготные субсидии в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» на 2018 год получат еще 34 подмосковных учителя, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца июля состоится торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека» 34 учителям, прошедшим отбор в 2018 году», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По словам главы ведомства, обладателями свидетельств станут 16 учителей начальных классов, восемь учителей математики, шесть учителей английского языка, четыре учителя русского языка и литературы.

Общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом указанным специалистам, составляет более 50 миллионов рублей.

«До конца текущего года в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» мы планируем выдать еще 363 свидетельства. Это позволит улучшить жилищные условия еще 182 врачам, 19 тренерам, 16 учителям, семи воспитателям, 142 молодым ученым и молодым уникальным специалистам», – резюмировал Тагиев.