РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. Во вторник утром возле дома №40 по улице Колпакова в Мытищах под рейсовым автобусом №15 провалился асфальт, в домах рядом с местом аварии возможно будут отключать воду, сообщила Мытищинскому информагентству старший инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации горокруга Татьяна Рябова.

По данным агентства, аварийная ситуация произошла на трубопроводе питьевой воды диаметром 300 миллиметров. На месте происшествия работают бригады ОАО «Водоканал-Мытищи», которые ищут место протечки.

«В настоящее время произведено перекрытие подачи воды без отключения абонентов от централизованного водоснабжения, производятся аварийно-восстановительные работы. Однако возможны временные отключения воды в домах по улицам Астахова, Колпакова, ряде соседних. По данным адресам производятся переключения на резервные линии. Окончание работ по устранению аварии планируется до 17:00 сегодняшнего дня (17 июля – ред.)», – сказала Рябова.

По данным агентства, в настоящее время силами ОАО «Водоканал-Мытищи» территория провала огорожена, привлечена землеройная техника, ведутся работы по поиску места утечки. Рабочим необходимо определить место, поставить сварную муфту и устранить утечку. После этого место провала заполнят песком и щебнем. Восстанавливать дорожное покрытие будет подрядная организация после окончания всех ремонтных работ.