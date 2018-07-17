РИАМО - 17 июл. Семь многоквартирных домов в Одинцовском районе Подмосковья останутся без электроэнергии из-за долгов управляющих компаний, ограничение энергоснабжения начнут вводить с 19 июля, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».

«В связи с наличием крупной просроченной задолженности за потребленную электроэнергию со стороны управляющих компаний города Одинцово и Одинцовского района АО «Мосэнергосбыт» вынуждено инициировать введение режима ограничения поставки электроэнергии в отношении семи многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением УК-должников, с целью недопущения дальнейшего роста задолженности», - отмечается в сообщении.

Так, на 19 и 20 июля запланировано ограничение энергоснабжения в отношении семи многоквартирных домов, обслуживаемых МУП «Вяземы Инжиниринг» и ООО «Альтернатива Профи». Задолженность МУП «Вяземы Инжиниринг» за электроэнергию перед АО «Мосэнергосбыт» сформировалась за период с мая 2017 года по июнь 2018 года и на сегодняшний день составляет около 11 миллионов рублей. ООО «Альтернатива Профи» имеет долг около 3 миллионов рублей, образовавшийся за февраль-май 2018 года.

Жители шести многоквартирных домов оплачивают потребленную электроэнергию управляющим компаниям, в том числе по индивидуальным приборам учета. Прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт» отсутствуют. Неоднократные попытки урегулировать ситуацию путем переговоров с руководством УК не увенчались успехом. Систематически направляются письма о задолженности предприятий главам администрации Одинцовского района и Одинцова, проблема регулярно поднимается на совещаниях, однако вопрос до сих пор не решен.

Ситуация с задолженностью МУП «Вяземы Инжиниринг» является критичной и не имеет никакой тенденции к урегулированию: из предъявленных к оплате за первое полугодие текущего года счетов на общую сумму 6,393 миллиона рублей оплачено лишь 294,8 тысячи рублей.

«В сложившихся условиях АО «Мосэнергосбыт» вынуждено пойти на крайние меры. Уведомления о предстоящих ограничениях были направлены руководству УК-должников 28 июня, в установленные законодательством сроки. О данной ситуации, в том числе о введении режима поставки электроэнергии, проинформированы органы местного самоуправления и прокуратуры», - заключается в сообщении.

При этом в одном из домов отключат электричество в местах общего пользования, включая лифты, вплоть до полного погашения задолженности. В трех домах электроснабжение ограничат с 10:00 до 21:00 19 июля и еще в трех – с 10:00 до 21:00 20 июля.