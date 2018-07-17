РИАМО - 17 июл. С момента запуска единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проведено более 343 миллионов записей к врачам и выдано 44 миллиона электронных рецептов на лекарства, говорится в материалах к презентации заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Козлов выступил с презентацией на тему «Город в один клик. Технологии меняют образ жизни».

«9,7 миллиона уникальных посетителей. 343 миллиона записей на прием к врачу. 44 миллиона выписанных электронных рецептов. 6,3 миллиона зарегистрированных медицинских карт», - говорится в материале.

Правительством Москвы в интернете опрошено более 5 тысяч пользователей на независимых интернет-площадках на тему «Какие ожидания есть у москвичей от развития технологий в городе». Опрашиваемым предлагалось выбрать несколько вариантов.

«64% опрошенных хотят видеть персонифицированную медицину, 52% - умный дом, 49% - искусственный интеллект в управлении городом, 43% - электронные референдумы для решения по домовым и районным вопросам», - отмечается в презентации.

Разработка и внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), к которой подключены все поликлиники Москвы, начались в 2011 году. Она стала частью госпрограммы «Информационный город».

Сервис «Электронный рецепт» появился в ЕМИАС в начале 2014 года. В настоящее время он доступен во всех медучреждениях столицы.