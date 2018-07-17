РИАМО – 17 июл. Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитования населения за прошедшие пять лет выросла с 27% до 44%, передает Газета.ru.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.

«Вот одна показательная цифра. Если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, — на ипотеку. Пять лет назад это было 27%», — сказала Набиуллина на встрече с Путиным.

Она отметила, что такой быстрый темп роста числа ипотечных кредитов заставляет ЦБ РФ все время смотреть за качеством ипотеки.

«Сейчас качество очень неплохое. Просрочка по ипотеке, по ипотечным кредитам к началу года была 1,3%. Приблизительно на таком уровне и сейчас. В целом по рознице у нас 6,1%. То есть ипотечные кредиты очень хорошо обслуживаются, и качество кредитов хорошее», — добавила Набиуллина.