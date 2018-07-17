РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. В Технологическом университете подмосковного Королева выпускникам аспирантуры вручили дипломы государственного образца, сообщается в аккаунте университета в Instagram.

Торжественное вручение дипломов выпускникам аспирантуры состоялось во вторник. Дипломы выпускникам вручила ректор университета Татьяна Старцева.

«Татьяна Евгеньевна, поздравив выпускников, пожелала скорейшей успешной защиты диссертаций в профильных диссертационных советах, получения ученой степени кандидата наук и дальнейшей плодотворной работы на благо Технологического университета и всего Подмосковья», – говорится в сообщении.

Среди выпускников аспирантуры – работники ОАО «Композит», администрации Королева, а также сотрудники Технологического университета. Темы выполненных диссертационных исследований аспирантов были связаны с интересами градообразующих предприятий наукограда и деятельностью Технологического университета.

Технологический университет образован 16 июля 1998 года в форме некоммерческой организации под названием «Негосударственное образовательное учреждение «Королевская академия управления, экономики и социологии»». В 2015 году постановлением правительства Подмосковья академии присвоили статус университета и переименовали в ГБОУ высшего образования Московской области «Технологический университет».